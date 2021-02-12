Силовики задержали девять человек на согласованном митинге в Казани

https://static.news.ru/photo/c5e92c74-6ebd-11eb-98da-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео ProKazan | Новости Казани и Татарстана/vk.com

Акция против политических репрессий, задержаний и за свободу политических заключённых прошла в Казани. Несмотря на то что мероприятие было согласовано с местными властями, силовики задержали на нём как минимум девять человек.

Эти люди обратились за помощью к юристам «ОВД-Инфо». Они сообщили правозащитной организации, что сотрудники правоохранительных органов собрались отнимать у активистов телефоны и угрожают применением спецсредств.

Акция проходила на площади Тысячелетия. При этом часть людей пустили за ограждения через рамки металлоискателей, а других нет. За рамками собралось больше людей, чем пустили на огороженную территорию, выделенную под митинг. Власти объясняют это тем, что акция была согласована лишь на 200 человек.

Рядом с точкой сбора на площади Тысячелетия со стадиона громко играла музыка. Участники митинга полагают, что это сделано специально, чтобы заглушить выступления, потому что никакого мероприятия на стадионе не было.

Ранее глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков призвал россиян провести мирную акцию во дворах своих домов. Он предложил гражданам вечером 14 февраля одновременно зажечь фонарики.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.