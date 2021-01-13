Силовики в Башкирии задержали 14 националистов из запрещённой группировки

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Башкирия задержали 14 человек.
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При обысках у задержанных нашли несколько единиц боевого оружия, боеприпасы, ножи и экстремистскую литературу.
В ноябре 2020 года в Башкирии также прошли массовые задержания националистов из «Башкорта». От 37 до 50 человек были задержаны в посёлке Кармаскалы. Нынешняя операция силовиков связана с теми событиями, по данным одного из региональных Telegram-каналов. По одной из версий, 14 националистов готовили нападения на представителей армянского народа.
Ранее в Киеве задержали лидера неонацистской террористической группировки, который занимался распространением материалов с призывами и инструкциями по совершению терактов, передавал NEWS.ru. По данным украинских правоохранителей, задержанный имел прозвище Гитлер.