Силовики пришли с рейдом в ТЦ на Урале Силовики провели проверку документов у мигрантов в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге силовики пришли с рейдом в торговый центр «Гринвич», чтобы проверить у трудовых мигрантов документы и вручить им повестки в военкомат, сообщает URA.RU. Несколько человек были задержаны.

Рейд нацелен на то, чтобы проверить документы у трудовых мигрантов, а также выявить иностранцев, получивших гражданство РФ. У них берут ДНК. Им будут вручены повестки для постановки на воинский учет, — рассказал корреспондент агентства.

Количество задержанных он не уточнил. По словам журналиста, их построили в колонну и вывели на парковку у ТЦ.

Ранее аналогичные рейды прошли на складах маркет-плейса Wildberries в подмосковном микрорайоне Белые Столбы и в городе Электростали. В общей сложности были задержаны более 20 человек.

В Санкт-Петербурге полицейские выявили порядка 25 нарушителей в ходе масштабного рейда по крупным производствам готовой еды, заморозки, вторсырья, на складах продовольственных и цветочных магазинов. По данным МВД, там принимали на работу иностранных граждан с поддельными документами. Преступную схему наладил местный организатор незаконного канала миграции.