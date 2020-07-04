Силовики ликвидировали в Волгограде сеть подпольных казино

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Следком и полиция задержали 31 человека в Волгограде по делу о незаконном игорном бизнесе. 11 из них подозревают в непосредственной организации сети подпольных казино, рассказала старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.

По информации СК, незаконные заведения действовали в столице региона минимум полгода. Они находились в частных домах Дзержинского района. По данным оперативников, злоумышленники законспирировали преступный промысел — новых «клиентов» принимали в клубы только по предварительным приглашениям или искали посетителей среди проверенных людей, говорится на официальном сайте регионального СУ СК РФ. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершённые организованной группой).

В обысках на местах жительства и временного пребывания фигурантов, а также в самих нелегальных казино приняли участие около 300 стражей порядка Волгограда. В ходе операции ведомства произвели изъятие игровых столов, наборов для покера (карточная игра), черновых записей, денежных средств, а также иных предметов, говорящих о незаконности бизнеса.

Разработку криминальной структуры вели длительное время сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД РФ. После анализа работы специалистов было принято решение возбудить уголовные дела.

С задержанными гражданами беседуют следователи. Оперативники собирают доказательную базу. В ближайшем будущем решится вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в виде заключения под стражу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СКР намерен возбудить уголовные дела в отношении трёх бывших судей. Глава ведомства Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) за разрешением.

Речь идёт о челябинском судье в отставке Сергее Югове, экс-мировом судье Рязанской области Александре Шкутенко и бывшей судье арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой.