В Белгородской области поймали торговцев оружием из зоны СВО Сотрудники ФСБ и МВД перекрыли в Белгородской области нелегальные поставки оружия из зоны СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские силовики перекрыли в Белгородской области канал незаконных поставок оружия и боеприпасов из зоны проведения спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. За совершение данного преступления осуждены двое россиян.

Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из регионального УМВД перекрыт канал поступления в незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконно перемещённых из зоны проведения СВО, — сказали агентству в пресс-службе управления.

В ходе операции были задержаны два человека. Один из них является уроженцем Белгородской области, а второй – Московской, при этом прописан на Ямале. У них изъяли 67 гранатометов, 14 противотанковых управляемых ракет, десятки ручных гранат, тротиловых шашек массой до трех килограмм, а также более 15 тысяч различных патронов.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте оружия. Суд признал их виновными в совершении этих преступлений. Один из подсудимых был приговорен к трем годам колонии строгого режима. Второй фигурант получил три года условно с учетом его активного сотрудничества со следствием и других смягчающих обстоятельств.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции обнаружили гранаты, взрывчатые предметы, оружие и радикальную символику в одном из гаражей Мелитополя в Запорожской области. По данным регионального главка МВД, владелец гаража находится на подконтрольной Киеву территории.