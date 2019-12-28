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В Первомайском районе Ростова-на-Дону с опозданием почти на месяц открылся парк «Осенний». Там появились летняя эстрада, велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, фонтан, увеличилась пешеходная зона для прогулок.

Это первый парк донской столицы, в обустройстве которого активное участие принимали жители, — сообщили в пресс-службе городской администрации. Изначально проект благоустройства парка предусматривал вырубку более 700 деревьев. Однако совместно с...