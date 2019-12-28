В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что аэропорт Салехарда в настоящее время не принимает и не отправляет самолёты по метеоусловиям: из-за сильного снега и метели.
По данным онлайн-табло аэропорта, на прилет-вылет
Как писал NEWS.ru, густой туман не позволил двум самолётам, следовавшим из Москвы в Ереван, приземлиться в аэропорту Звартноц. Лайнеры были вынуждены совершить посадки в Астрахани и Сочи. В Сочи приземлился самолёт авиакомпании «Аэрофлот». Лайнер S7 был отправлен на посадку на запасной аэродром Астрахани.
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