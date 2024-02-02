Сибиряка отправили под суд за избиение кота при ребенке

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Жителя Новосибирской области отправили под суд за избиение шотландского кота при ребенке, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу судебного департамента области. Инцидент произошел в селе Здвинск. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Сам подсудимый только частично признал свою вину и заявил, что в обвинительном заключении «не все правильно».

Как уточняет издание, по версии следствия, обвиняемый в сентябре 2023 года поругался с супругой и выместил злость на питомце. Он бросил кота об пол, после чего пнул его, а затем вынес во двор, где кинул животное в забор. Все это происходило на глазах у пасынка обвиняемого. От полученных травм питомец через несколько дней скончался.

Ранее стало известно, что жителю Красноярска грозит три года за жестокое обращение с животными. Мужчина на две недели запер в квартире умершей бабушки кота. В результате тот погиб от обезвоживания. Возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что 17-летний подросток в Приморском крае предстанет перед судом за убийство собаки в присутствии малолетнего ребенка. На появившихся в Сети кадрах видно, как юноша наносит собаке многочисленные ножевые ранения.