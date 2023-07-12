Сибиряк утонул на глазах у своей семьи, спасая тонущих мальчиков

Фото: Дмитрий Литвинцев/vk

Дмитрий Литвинцев

На реке Анагара житель Усолья-Сибирского Дмитрий Литвинцев утонул на глазах у своей семьи, спасая двух тонущих мальчиков. 35-летний мужчина отдыхал с сестрой, матерью, женой, сыном и дочерью, когда услышал детские крики о помощи. Сестра погибшего рассказала «КП — Иркутск», что мужчина ушел под воду, когда вытаскивал подростков. Она уточнила, что позвала на помощь двух парней, также отдыхавших на берегу.

Все это произошло буквально за три минуты. Я даже опомниться не успела, как брат ушел на дно. Парни помогли второму мальчику, которого спас Дима, добраться до берега. Затем он убежал. А мы принялись приводить в чувство первого, — рассказала сестра погибшего.

Собеседница издания рассказала, что ее брат сразу же кинулся в воду. Один из детей в этот момент уже был без сознания, а второй размахивал руками и звал на помощь. Жена Литвинцева кинулась в воду вслед за супругом. Вытащить одного из детей ей помог рыбак, который тоже был на берегу. В это время Литвинцев доплыл до второго мальчика. От испуга подросток крепко схватился за мужчину, они несколько раз уходили под воду. Сестра попытался поплыть на помощь брату, но из-за холода и поднявшегося уровня воды не смогла добраться до него.

Сестра погибшего добавила, что позже приехали сотрудники скорой помощи. Они забрали мальчика, который находился без сознания, в реанимационное отделение. Тело Литвинцева водолазы сумели достать со дна только на следующий день. Мужчину за его поступок сотрудники МЧС планируют посмертно представить к награде за мужество.

Это очень страшно. Он утонул на глазах семьи, своих детей. Брат всегда хорошо плавал. Мы до сих пор не можем прийти в себя от случившегося. Дима был замечательным человеком. И я понимаю, что он не смог бы поступить по-другому, — подчеркнула сестра Литвинцева.

В селе Боровом Новосибирской области ранее 14-летний школьник утонул, спасая одноклассницу из воды. Ребята все вместе отдыхали на озере. Друзья погибшего рассказали, что девочка зашла в воду слишком глубоко и начала тонуть. Школьник поплыл к ней на помощь. Ему удалось достать пострадавшую из воды и передать друзьям.