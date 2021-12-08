Сибиряк поджёг собственные носки, чтобы спастись в горах Дагестана

Турист из Братска Марк Базилевич во время туристической поездки с друзьями в Дагестан случайно отбился от группы и потерялся на дикой местности. Чтобы подать сигнал группе спасателей, сибиряк поджёг собственные носки, стоя на самой высокой возвышенности в округе, пишет «КП-Иркутск».

Марк был впечатлён красотами дикой природы Дагестана и попросил друзей не ждать его, пообещав, что догонит их как только закончит фотографировать. Однако впоследствии выяснилось, что дороги расходятся и сибиряк выбрал неверный путь.

То, что я потерялся и что дело дрянь, я понял уже к пяти часам вечера. Стал понемногу замерзать. Ведь был в кроссовках и в пальто, которое надел на футболку. А на улице в тот день было около минус пяти градусов. К пяти часам вечера и вовсе покапал дождь, а затем мокрый снег. Ещё хотелось пить и есть, — вспомнил турист.

Связь на телефоне то появлялась, то вновь пропадала, поэтому связаться с кем-либо не представлялось возможным, но в итоге до Марка дозвонился местный участковый и посоветовал ему подняться на самую высокую гору в округе. Через полчаса сибиряк увидел фонари поисково-спасательной операции и попытался докричаться до них, но ничего не вышло.

Пригодились сухие носки, которые по-прежнему лежали в кармане. Я достал их, поджёг зажигалкой, и полицейские заметили огонёк. Моя импровизация сработала. Я был спасён, — резюмировал он.

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