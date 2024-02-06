Сибиряк избил из-за шайбы двух подростков на катке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске местный житель избил на катке двух подростков за то, что они попали шайбой в борт, где сидела семья мужчины, пишет «360». Отец одного из пострадавших рассказал изданию, что сибиряк наносил детям удары по лицу. Мужчина уточнил, что его сын в драке лишился зуба. Он также отметил, что сейчас подросток чувствует себя нормально, и добавил, что ситуацией занимается следствие.

[Были] удары по лицу. Выбитый зуб. <...> Следствие занимается, все в порядке, — рассказал собеседник издания.

Отец отметил, что напавший на подростков мужчина не выходил на связь и не приносил извинения. Собеседник издания уточнил, что будет добиваться привлечения сибиряка к уголовной ответственности. Очевидцы в соцсетях уточняли, что дети попали шайбой по бортику хоккейной коробки, где находились жена нападавшего и его маленький ребенок. По их словам, мужчина решил, что подростки целились в его сына. Известно, что второму пострадавшему сломали нос и разбили телефон. Следователи возбудили уголовное дело по статье хулиганство.

В Сети ранее появилось видео, на котором жительница Набережных Челнов избивает родного сына. В начале ролика женщина с бутылкой пива в руке берет ребенка за шиворот и тащит к подъезду, а на следующих кадрах начинает его избивать, используя нецензурную брань.