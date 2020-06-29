Сибирский шелкопряд захватил свыше 50 тысяч гектаров лесов в Якутии

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Площадь распространения сибирского шелкопряда в лесах Якутии превысила 50 тысяч гектаров.

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики 29 июня сообщило о завершении обследования территорий, которое провели специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центра защиты лесов Республики Бурятия».

Площадь распространения шелкопряда составляет 54 341 гектар, — уточнили в ведомстве.

Сейчас рассматривается вопрос финансирования Рослесхозом истребительных мероприятий.

При этом замдиректор филиала ФБУ «Рослесзащита» Андрей Спиридонов отметил, что проведение таких мероприятий является неэффективным, потому что вредитель находится в стадии окукливания. Способ борьбы с ним подразумевает отравление организма при поступлении через пищеварительный тракт, а имаго сибирского шелкопряда не питаются. Лёт бабочек начинается только во второй половине июля и продолжается около месяца.

Ранее из-за массового размножения насекомого региональный Россельхознадзор установил в Якутске карантинную зону. Такие же фитосанитарные зоны были объявлены на площади почти 2,6 миллиона гектаров в центральных районах республики, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, обследование лесов в Якутии выявило очаги массового размножения шелкопряда. В них превышается критическая норма распространения насекомых, которых насчитали до 30–40 единиц на квадратный метр. Специалисты Рослесхоза заявили, что нашествие сибирского шелкопряда несет серьёзную угрозу, смягчить последствия которой могут мероприятия по борьбе с вредителем. Как правило, они заключаются в опрыскивании с использованием авиации лесных насаждений биологическими или химическими инсектицидами. В ведомство отметили, что тратят на борьбу с вредителем от 50 до 200 млн рублей в год.