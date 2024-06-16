ФСИН: взявших заложников террористов ликвидировали ФСИН: взявших заложников в ростовском СИЗО террористов ликвидировали

Федеральная служба исполнения наказаний сообщает, что террористов, которые взяли заложников в ростовском СИЗО, ликвидировали. По данным ФСИН, сотрудники следственного изолятора освобождены и не пострадали.

В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали, — говорится в сообщении ФСИН.

По данным Telegram-канала SHOT, двое из террористов, предварительно, погибли. Также канал пишет, что есть раненые.

Известно, что в числе заложников находился начальник оперативного управления ГУ ФСИН по региону Александр Богма. Член совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева обратила внимание, что заключенных в выходные не вывозят ни в суды, ни на следственные действия. Поэтому, как пишет правозащитник, непонятно, как Богма оказался в следственном изоляторе в воскресенье.

Telegram-канал Baza сообщал, что среди участников захвата Сайпудинов М.Ш., Цицкиев А.М., Камнеев Д.В., Гиреев Т.М. и Акиев Ш.А. По его информации, последние двое были приговорены к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев — к 18 с половиной годам. По данным канала, шестым и последним захватчиком стал 22-летний бывший студент Астраханского государственного медицинского университета Малик Гандалоев.