SHOT: ВСУ повредили школу при атаке на слободу Белая под Курском SHOT: ВСУ повредили школу и маслозавод при атаке на слободу Белая под Курском

Фото: Социальные сети

Telegram-канал SHOT пишет, что ВСУ атаковали слободу Белая в Курской области. Минобороны России и местные власти не комментировали информацию.

SHOT передает, что повреждена местная школа и маслозавод. В данный момент информации о пострадавших нет. Как указано в Telegram-канале, на место выехали экстренные службы.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали и полностью уничтожили храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа: украинские военные наносили по одному из самых значимых христианских мест в пасхальную неделю целенаправленный удар. Гладков подчеркнул, что беспилотники ВСУ мешали пожарным тушить пламя.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 24 апреля успешно перехватили и ликвидировали почти 90 украинских дронов. По информации Минобороны РФ, атаке ВСУ подверглись сразу восемь регионов страны. Часть дронов была сбита в Подмосковье.

Кроме того, силы ПВО сбили минимум четыре беспилотника ВСУ в Елабуге. По данным источника, дроны заметили недалеко от завода ОЭЗ «Алабуга». Местные жители утверждают, что БПЛА летели на низкой высоте. В Минобороны России эту информацию не комментировали.