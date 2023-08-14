SHOT: в Челябинске произошла диверсия на железной дороге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Челябинске на железнодорожных путях у аэропорта Баландино неизвестные устроили диверсию, спалив релейные шкафы. По данным канала, на движение поездов это никак не повлияло.

Канал отмечает, что на месте найдена пустая бутылка из-под горючего и окурок сигареты. Поджигателей ищут.

Ранее сообщалось о поджоге на железной дороге в Ленинградской области. Диверсанты повредили релейный шкаф, оборудование выгорело полностью. По данным Telegram-канала SHOT, никто не пострадал, поезда продолжили движение в прежнем режиме.

Также сообщалось о поджоге релейного шкафа в Орловской области. По данным SHOT, происшествие случилось 9 июля. Злоумышленники подожгли шкаф между станциями Орел-2 и Кромская. Оборудование выгорело полностью вместе с приборами устройств автоматической блокировки, перекидной сигнализации и электрической централизации стрелок.

Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили несколько улик. Среди них окурок, пара перчаток и следы автомобильных покрышек.