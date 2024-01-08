SHOT: школьник подбил старшеклассников устроить поджог на ж/д в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT пишет, что 12-летний школьник организовал поджог на железнодорожных путях в Подмосковье. По данным канала, мальчик нашел двух сообщников из старших классов, предложив им заработать 15 тысяч рублей.

По информации SHOT, шестиклассник скооперировался с двумя учениками 15 и 16 лет, чтобы поджечь релейный шкаф недалеко от станции Мальчики в Люберцах. По данным канала, вечером 7 января подростки отогнули дверцу и подожгли провода внутри.

SHOT пишет, что школьники побросали на месте гаечные ключи и отвертки, а также «хорошенько наследили»: всех трех поджигателей быстро вычислили и вместе с родителями пригласили в отдел полиции. Как сообщает канал, двое парней постарше заявили, что их подначил шестиклассник, а тот признался, что ему просто «предложили денег в интернете».

По сведениям SHOT, возгорание быстро потушили. Канал пишет, что инцидент не повлиял на движение поездов.

Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении двух молодых людей 17 и 18 лет, которые 13 декабря подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне Михнево — Усады. По данным регионального СК, перед поджогом юноши получили указания через мессенджер. Подросткам предъявили обвинения, они признали вину.

7 января суд отправил 16-летнего жителя Дагестана в СИЗО на два месяца за попытку совершить диверсию на объекте Минобороны России. По данным следствия, фигурант пытался поджечь бомбардировщик на военном аэродроме Шагол в Челябинской области.