SHOT: мощный взрыв прогремел в районе Афипского НПЗ под Краснодаром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что мощный взрыв прогремел в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. По данным канала, инцидент произошел 29 октября около 03:20.

По словам местных жителей, которые приводит SHOT, перед взрывом был слышен звук, похожий на «газонокосилку». Также Telegram-канал указал, что на месте ЧП видно зарево, сейчас там работают оперативные службы. По информации SHOT, завод атаковал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Официального подтверждения данной информации не поступало, в том числе от Минобороны РФ.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, в ночь с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ, оно было ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины случившегося устанавливаются. По имеющимся данным, пострадавших нет. Инфраструктура предприятия также не получила повреждений. Угроза жителям близлежащих населенных пунктов отсутствует.

В предыдущий раз о пожаре на Афипском НПЗ сообщалось 31 мая. По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, причиной возгорания могло стать попадание беспилотного летательного аппарата. Для ликвидации огня были привлечены пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы.