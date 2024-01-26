Школьник из Красноярска попал в полицию из-за комментария Полиция задержала школьника за сообщение о подготовке теракта в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители задержали школьника, который в социальных сетях оставил комментарий о подготовке теракта в учебном заведении Красноярска, сообщает Kras Mash. По его данным, несовершеннолетний таким образом решил пошутить.

Накануне анонимный пользователь написал в паблике, что в 34-й СОШ готовится теракт. Руководство учебного заведения успокоило встревожившихся горожан и опровергло это сообщение. Однако один из учеников добавил комментарий, что угроза теракта «очень даже реальна». Правоохранители отреагировали на сообщение, задержали и допросили комментатора. Позднее школьника отпустили.

Ранее в лицей № 109 в Екатеринбурге приехали сотрудники полиции и ФСБ после публикации в мессенджере Telegram информации о том, что в учебном заведении произойдет теракт. Автор сообщения в подтверждение своих слов выложил фотографии оружия и соответствующей экипировки.

Тревогу забили учащиеся лицея, которые после публикации сообщений связались с родителями. Те в свою очередь вызвали правоохранителей. После проверки оказалось, что пост был чьей-то шуткой.

Представитель полиции попросил родителей и учащихся не поддаваться панике. Между тем автору поста может теперь грозить до пяти лет тюремного заключения.