Школьниц в Пензе поставили с автоматами к мемориальной доске участника СВО

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Учениц школы в Пензе поставили в виде почетного караула к мемориальной доске участника специальной военной операции на Украине, передает Telegram-канал «Подъем». Уточняется, что в руках у девочек были автоматы. Почетный караул из учениц стоял у мемориальной доски только 29 ноября, в день ее открытия, уточнила директор центра образования № 1 Ольга Бирюзова.

Это было открытие мемориальной доски нашему ученику, погибшему в специальной военной операции. Больше караул не выставляем, — подчеркнула Бирюзова.

Директор добавила, что доска установлена по инициативе городских властей.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что раздел про специальную военную операцию России на Украине будет включен в школьные учебники истории. Он пояснил, что новые единые программы подписаны им и уже направлены в Минюст.