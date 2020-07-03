Схиигумен Сергий отказался покинуть Среднеуральский монастырь

https://static.news.ru/photo/fd10a082-bd3e-11ea-8af3-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Схиигумен Сергий (Николай Романов) заявил, что отказывается покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения его церковным судом сана.

Прошу всех православных встать на защиту монастыря. Из монастыря я не уйду, — заявил он в своём обращении на видеохостинге YouTube. Ролик опубликовал канал «Всеволод Могучев».

Кроме того, он призвал организовать народный поместный собор для суда предателей и изменников родины среди руководства страны. Мужчина также попросил соратников встать на защиту обители, где «игуменьей является Пресвятая Богородица».

По словам Романова, власти собираются с помощью вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) чипировать «всех, вне зависимости от национальности, загнать в стойло, электронный лагерь сатаны». Он отметил, что изменники веры ещё могут отказаться от полномочий и покаяться.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что решение о лишении сана схиигумена Сергия стало выверенным и канонически взвешенным. По его словам, после утверждения вердикта суда патриархом Московским и всея Руси Кириллом клирик перестанет быть священником.

В свою очередь зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе уточнил, что принятое решение не означает отлучение схиигумена от церкви.

Схиигумена, называвшего ситуацию с коронавирусом «псевдопандемией», 3 июля лишили священного сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов. Соответствующее решение принял суд Екатеринбургской епархии.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».