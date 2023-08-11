Шестилетняя девочка утонула в Петербурге, пока ее родители пили алкоголь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шестилетняя девочка из Санкт-Петербурга утонула в Гореловском озере, пока ее родители распивали спиртное, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, мать ребенка заметила его пропажу, после чего достала дочь из воды. Однако врачам не удалось ее спасти.

По данным Следственного комитета РФ, инцидент произошел 10 августа. Родители ребенка отдыхали на берегу озера, пока девочка играла около воды в песке. Свидетели объяснили, что через некоторое время они заметили пропажу ребенка, после чего начали его искать. Девочка была найдена в воде, ее доставили в ближайшую больницу, где была констатирована смерть.

Все кинулись искать ребенка, ее тело вытащили из воды и пытались откачать, делали искусственное дыхание, но было поздно, — рассказал источник.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам расследования будут приняты процессуальные решения.

Пресс-служба МЧС России ранее заявила, что в июле в водоемах утонуло более 900 человек, около 300 человек удалось спасти. В жаркую погоду спасатели проводят рейды, чтобы не допустить гибели отдыхающих.