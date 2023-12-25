Шестилетняя девочка попала в больницу после игры с гирляндой В Ленобласти шестилетняя девочка получила ожог после игры с гирляндой

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В Тосно шестилетняя девочка попала в больницу после игры с гирляндой, которая украшала новогоднюю елку, сообщает 78.ru. По данным издания, ребенка госпитализировали с повреждением электрическим током и ожогом третьей степени.

Несчастный случай произошел вечером 24 декабря. Ребенок играл с переключателем, а потом громко закричал, на крик прибежала мама. В настоящий момент пострадавшая находится под наблюдением медиков, также за ней присматривает бабушка, мать сидит дома с грудным ребенком. После ЧП женщина решила, что больше не будет покупать электрические гирлянды.

Переключала режимы гирлянды. Держала в руках переключатель. Потом я услышала крик. Гирлянду в итоге выбросила. Раньше к ее работе не было никаких претензий. Думаю, что какая-то неисправность в самом переключателе, — рассказала мама пострадавшей.

Ранее в частном доме в поселке Береговой Омской области произошел пожар из-за гирлянды, висевшей на елке. Происшествие унесло жизни троих человека — двоих двухлетних братьев-близнецов и их бабушки. Возгорание заметила мать детей, которая с четырехлетней дочерью выбежала из дома, но из-за быстрого распространения огня женщина не смогла вернуться в дом за другими детьми.