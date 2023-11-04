Шестиклассница сбежала из дома под Волгоградом, чтобы выйти замуж SHOT: школьница бросила родительский дом под Волгоградом ради замужества

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Telegram-канал SHOT сообщает, что 12-летняя школьница сбежала из дома в селе Дубовый Овраг в Волгоградской области, чтобы выйти замуж за жителя Пензы. По данным канала, полиция уже ищет девочку и устанавливает личность ее «жениха».

По данным SHOT, шестиклассница сбежала из дома 1 ноября. Как пишет канал, после уроков она вызвала себе такси и, по предварительным данным, отправилась на вокзал. Мама девочки рассказала полицейским, что ее дочь решила выйти замуж за жителя Пензы. Вероятно, школьница познакомилась с ним в интернете.

Как стало известно каналу, сбежавшая «невеста» прежде не уходила из дома и приносила хорошие оценки из школы. Сейчас полиция выстраивает маршрут перемещений ребенка, ищет очевидцев и устанавливает личность ее «суженого».

Ранее сообщалось, что в Уфе 22-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку, с которой его брат играл в компьютерную игру Minecraft. В результате пострадавшая забеременела и вскоре написала заявление в полицию.

До этого стало известно, что силовики подмосковного Подольска задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки. По предварительной информации, гражданин совершил противоправные действия в отношении ребенка в заброшенной больнице. Сам мужчина утверждает, что в этот день был пьян и ничего не помнит.