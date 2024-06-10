Шестеро россиян попали в тюрьму после избиения незнакомца Суд в Краснодаре осудил шестерых мужчин за избиение незнакомца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Краснодарский суд вынес приговор по делу об избиении мужчины, произошедшем в августе 2022 года у клуба «Винегрет», сообщает Lenta.ru со ссылкой на сообщение объединенной пресс-службы судов края. Отмечается, что обвинения были выдвинуты шестерым мужчинам в возрасте от 21 до 38 лет. При этом в суде уточнили, что они напали на незнакомца без всякой на то причины.

Инцидент произошел неподалеку от ночного клуба. По данным следствия, потерпевший пытался убежать от нападавших, однако один из них достал травматический пистолет и выстрелил ему в ногу. После того как он упал, его начали избивать. Объяснить причину нападения никто из подсудимых так и не смог.

Согласно тексту вердикта суда, двоих обвиняемых признали виновными по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Еще одному подсудимому вынесли приговор по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), остальных осудили по статье 116 УК РФ (побои). Отмечается, что все они признали свою вину лишь частично, однако раскаялись в содеянном.

Как сообщалось ранее, Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан. Он получил пожизненный срок за организацию преступной группировки, убийство и бандитизм.