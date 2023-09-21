Шесть человек погибли при столкновении авто с самосвалом в Приамурье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с самосвалом и тягачом на автодороге «Лена» в Приамурье, об этом сообщает управление МВД по Амурской области. Еще один человек получил травмы. Инцидент произошел 20 сентября около 22:00 по местному времени (16:00 мск) на территории Сковородинского муниципального округа.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Lite Ace Noah 1978 года рождения столкнулся с двумя автомобилями Volvo — тягачем и самосвалом. При этом один грузовик двигался по полосе встречного движения, а второй поворачивал налево.

В результате ДТП скончались шесть пассажиров автомобиля Toyota Lite Ace Noah, его водитель доставлен в медицинское учреждение. <...> Возбуждено уголовное дело — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье на Симферопольском шоссе столкнулись три фуры. По данным полиции, в результате аварии водитель одного из грузовиков скончался. Движение по Симферопольскому шоссе в сторону Москвы оказалось заблокированным.

Кроме того, водитель «Волги» из Братска сбил 81-летнюю пенсионерку на абсолютно пустой парковке. Мужчина не заметил женщину, поэтому дважды проехал по ней, прежде чем выйти из машины. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Также в Бурятии автомобиль, находившийся под управлением юной девушки без водительских прав, столкнулся с бетонным забором, что привело к гибели троих подростков. Еще один 15-летний мальчик был госпитализирован в состоянии комы.