Шесть человек на воздушном шаре застряли в горах Краснодарского края

Фото: shutterstock.com

В Лазаревском районе Сочи на горе застрял воздушный шар, на котором летели трое взрослых и трое детей, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Спасатели принимают меры, чтобы вызволить людей с дерева, расположенного на горной местности. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В селе Солохаул на горе 2 тыс. м на дереве застрял воздушный шар с людьми - трое взрослых и трое детей, — сообщили в экстренных службах.

20 января сообщалось, что сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, которые застряли на отколовшейся льдине в Онежском озере в Ленинградской области. Мужчин пришлось эвакуировать вертолетом. К поискам были привлечены три плавательных средства из Ленинградской и Вологодской областей, а также из Карелии.