Шантажист заставил несовершеннолетнюю петербурженку заниматься проституцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина, угрожая 16-летней девушке сливом ее интимных фото, заставил ее заниматься проституцией, сообщает 78.ru. Злоумышленник познакомился с несовершеннолетней в Сети и после непродолжительного общения предложил обменяться интимными фото. Когда девушка отправила нюдс, мужчина начал угрожать ей публикацией снимков.

За свое молчание мужчина требовал выполнять различные приказы и снимать их на видео. Следом он потребовал от девушки встретиться с двумя мужчинами, с которыми она обязана была заняться сексом. От них потерпевшая получила 12 тысяч рублей.

Позже сутенер потребовал от девушки 150 тысяч рублей, угрожая публикацией накопленного материала. Тогда девушка решила обратиться в полицию.

Аналогичная ситуация произошла осенью в Москве. Мужчина принудил 16-летнюю студентку колледжа к занятию проституцией. Обидчик угрожал распространить фото пострадавшей, если она не отдаст ему 20 тысяч рублей. Таких денег у студентки не было, а у родителей она просить боялась. Тогда злоумышленник предложил отработать сумму телом и вынудил девушку провести интимную встречу с тремя взрослыми мужчинами. О том, что их обслуживает несовершеннолетняя, они не знали.