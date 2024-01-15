Шахта в Коми возобновила работу после гибели горняка Шахта «Заполярная» возобновила работу после ЧП и гибели горняка

Фото: МЧС России/ТАСС

Шахта «Заполярная» в республике Коми вновь заработала после ЧП, в результате которого погиб один рабочий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Воркутауголь». Работы ведутся на всех участках за исключением аварийного.

Шахта «Заполярная» возобновила работу во всех очистных и подготовительных забоях, кроме аварийного, где ведется откачка воды, — рассказали агентству в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, утром 15 января в шахте произошел прорыв грунтовых вод на глубине 600 метров. На аварийном участке работали три человека. Один из них погиб, второй получил травмы и был доставлен в больницу, третий пропал без вести. Всего в шахте находились 60 горняков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

До этого в Китае восемь человек погибли в результате аварии на угольной шахте в провинции Хэнань. Причиной происшествия стал выброс газа и угля во внешней секции вентиляционной системы. Еще восемь человек числятся пропавшими. Еще один инцидент произошел на севере Танзании, в регионе Симию. Там в результате оползня погиб 21 рабочий местной шахты.