Семья снежных барсов растерзала стадо овец на Алтае На Алтае самка снежного барса с котятами во время урока охоты загрызли 27 домашних овец

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Самка снежного барса с котятами напали на стадо овец в Кош-Агачском районе Республики Алтай, всего хищники загрызли 27 домашних животных, сообщает «360» со ссылкой на информированный источник. Специалисты полагают, что мать, скорее всего, учила молодняк охотиться.

В Кош-Агачском районе Республики Алтай самка снежного барса с котятами напала на стадо домашних овец во время дневного выпаса. В результате погибли 27 голов овец за один день, — рассказал источник.

Он уточнил, что ЧП произошло в горной местности, на высоте около 3 тысяч метров над уровнем моря, недалеко от российско-монгольской границы.

По мнению специалистов Сайлюгемского национального парка, скорее всего, самка учила молодое поколение премудростям охоты. Несмотря на нанесенный хищниками ущерб, зоологи сочли нападение хорошим знаком, свидетельствующем о том, что старания ученых по увеличению популяции снежных барсов на Алтае не проходят бесследно.

Центр «Алтай ирбис» выплатил владельцам скота компенсацию в 135 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года стало известно, что Саяно-Шушенский заповедник в Красноярском крае пополнился тремя юными снежными барсами. Специалисты определили, что на тот момент котятам ббыло уже примерно полгода.