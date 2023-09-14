Семеро человек на Infiniti избили и похитили жителя Петербурга у его дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге семеро молодых людей избили и похитили мужчину возле его дома, усадили в машину и отвезли в поселок, где потребовали за освобождение 700 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По информации канала, шестеро мужчин в возрасте от 21 до 30 лет и 27-летняя девушка в январе 2023 года напали на мужчину возле его дома на Дунайском проспекте. Они усадили его в автомобиль Infiniti и там продолжили избивать, после чего отвезли в поселок под Колпино и потребовали 700 тысяч рублей за освобождение.

Похищенный мужчина согласился выполнить требования злоумышленников, после чего был отпущен. Он обратился в полицию, впоследствии всю банду задержали. При обыске у одного из них обнаружили нарезной пистолет времен Великой Отечественной войны, еще у одного юноши нашли одежду и предметы с нацистской символикой, обоих арестовали, остальных отпустили под обязательство о явке. Завели дело по статье УК РФ «Похищение человека», по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге местному бизнесмену вынесли приговор за избиение и похищение беременной жены, которую он сутки удерживал в коттедже, пока ее не освободили полицейские. Предпринимателя приговорили к восьми годам колонии строгого режима, также ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.