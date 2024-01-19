Крымчанка пришла на праздник к друзьям и попала в сексуальное рабство SHOT: супружеская пара из Крыма закрыла подругу в подвале и подвергла насилию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супружеская пара из Крыма пригласила на семейный праздник подругу, а после заперла ее в подвале и подвергла насилию, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, злоумышленников уже задержали.

Как пишет SHOT, безработные мужчина и его супруга пригласили знакомую в СНТ «Мичуринец-3». Когда женщина пришла, ее закрыли в подвале, а через некоторое время супруги, будучи в нетрезвом состоянии, подняли гостью в детскую комнату, где совершили над ней сексуальное насилие на глазах у семилетней дочери.

В полицию обратился сожитель пострадавшей, который был обеспокоен тем, что женщина долго не выходит на связь. Правоохранители задержали супругов, против них возбудили уголовное дело по трем статьям: о насильственных действиях сексуального характера, незаконном лишении свободы и изнасиловании.

Ранее житель Москвы изнасиловал молодого человека своей дочери, который пришел к ним в гости. С заявлением в полицию обратился сам пострадавший. Инцидент произошел в Митино. Молодой человек рассказал, что был в гостях у девушки, они выпивали вместе с ее отцом. Потом, по словам пострадавшего, 66-летний мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на него и надругался. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.