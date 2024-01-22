Семь человек госпитализировали с отравлением угарным газом в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семеро людей пострадали от отравления угарным газом в частном доме в Каспийске, Дагестан. Все пострадавшие были госпитализированы в Центральную городскую больницу с состоянием средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе администрации города.

Врачи скорой помощи передали информацию о случившемся в 20:50 по московскому времени. Семерых пострадавших госпитализировали в терапевтическое и детское отделения больницы. Состояние всех семерых оценивается как средней степени тяжести. Один из пострадавших, ребенок 2017 года рождения, временно находится под наблюдением в реанимации.

В пресс-службе администрации города уточнили, что отравление произошло в доме, расположенном в садовом товариществе «Заря −2», передает РИА Новости. На место происшествия прибыли специалисты, выявившие серьезные нарушения в установке газового оборудования в жилом доме. В настоящее время решается вопрос об устранении этих нарушений.

Ранее в подмосковном городе Люберцах насмерть отравились угарным газом трое мужчин и одна женщина. Погибшие проживали в разных квартирах одного из домов на Инициативной улице, где обнаружили трупы. Еще одна женщина пострадала, она была в коме.