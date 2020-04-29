Саратовский министр ушла в отставку на фоне скандала с закупкой масок

https://static.news.ru/photo/290fd008-8afa-11ea-bea1-fa163e074e61_660.jpg Олеся Горячева Фото: seun.ru

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в четверг принял отставку министра — руководителя аппарата главы региона Олеси Горячевой на фоне скандала с закупкой медицинских масок, сообщила пресс-служба губернатора.

Речь идёт о закупке госучреждением «Саратовский аптечный склад» 10 тысяч одноразовых масок по 425 рублей за штуку. Эта стоимость уже привлекла внимание спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он направил запрос в прокуратуру. Надзорное ведомство начало проверку, в ходе которой оценит обоснованность такой цены изделия.

По некоторым данным, директор аптечного склада Сергей Горячев является мужем уволившейся Олеси Горячевой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал власти регионов отказаться от введения штрафных санкций для граждан, которые не носят маски, а вместо этого начать раздавать эти средства защиты.