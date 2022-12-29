Саратовский губернатор рассказал о последствиях взрывов в Энгельсе Саратовский губернатор Бусаргин: из-за взрыва в Энгельсе повреждены забор, автомобиль и гараж

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В результате сбития беспилотника в Энгельсском районе Саратовской области пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, повреждения получили забор частного дома, автомобиль и гараж. Кроме этого, в одном из домов оказались выбитыми стекла.

Системы ПВО сбили в Энгельсском районе БПЛА. В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы, — написал Бусаргин.

Также он назвал ложными сообщения об эвакуации детских садов. Губернатор Саратовской области подчеркнул, что все докшольные заведения в Энгельсе продолжают работать в штатном режиме.

29 декабря Telegram-канал Mash сообщил о взрывах в городе Энгельсе. По словам очевидцев, взрывы раздавались около военного аэродрома. Как сообщил позднее Бусаргин, в городе сработали системы ПВО из-за «неопознанного объекта». По его словам, он был уничтожен.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли из-за падения обломков украинского БПЛА на аэродроме в Энгельсе в Саратовской области. Инцидент произошел в ночь на 26 декабря, около 01:35 по московскому времени. По имеющимся данным, беспилотник был сбит на малой высоте, авиационная техника не повреждена. Позднее в социальных сетях появилась информация, что вечером в понедельник в городе зазвучали сигналы воздушной тревоги. Бусаргин заверил, что семьям военнослужащих, погибших в результате инцидента, будет оказана необходимая помощь.