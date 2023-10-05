Самосвал и железнодорожный состав столкнулись в Башкирии

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На 1-м километре автодороги Благовещенск — Ильино-Поляна столкнулись самосвал КамАЗ и железнодорожный состав, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан в Telegram. По ее данным, инцидент произошел около 20:00 по местному времени (18:00 мск) 4 октября.

По предварительным данным, управлявший самосвалом КамАЗ 37-летний местный житель выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора, после чего произошло столкновение грузовика с тепловозом. Водителя грузовой машины отправили в больницу с травмами. Из шестнадцати вагонов железнодорожного состава, шесть сошли с рельсов. На месте происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Выясняются детали ДТП.

Две секции грузового поезда сошли с рельсов на севере Бурятии. Инцидент произошел на 1069-м км БАМа между населенным пунктом Нижнеангарск и городом Северобайкальск. Пострадавших не оказалось, а происшествие не повлияло на график движения других поездов. В связи с инцидентом руководство ВСЖД организовало комиссию по расследованию причин и обстоятельств ЧП.

Ранее сообщалось, что девять вагонов грузового поезда сошли с железнодорожных путей в Алданском районе Якутии. В результате происшествия было повреждено 200 метров шпал.