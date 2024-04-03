Самому молодому осужденному за госизмену в России смягчили приговор В Адыгее 18-летнему осужденному за госизмену смягчили приговор

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Третий апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговор жителю Майкопа, осужденному за госизмену. Коллегия исключила год ограничения свободы. По данным СМИ, речь идет о 18-летнем Кевине Лике.

Теперь ему предстоит четыре года провести в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда. Приговор пересмотрели на выездном заседании по просьбе гособвинителя и адвоката.

Верховный суд Адыгеи признал молодого человека виновным 30 декабря прошлого года. На момент преступления ему не было 18 лет. По данным следствия, юноша с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года фотографировал места дислокации воинской части в Майкопе и отправлял снимки в Германию, где он имеет второе гражданство.

В день вынесения приговора осужденный достиг совершеннолетнего возраста. Обвинение запрашивало для него срок на полгода больше. Основанием для смягчения приговора стали участие в олимпиадах, положительные характеристики и хронические заболевания.

Ранее самым молодым фигурантом уголовных дел о госизмене был 21-летний московский студент. Его приговорили к шести годам колонии за покушение на совершение госизмены, поскольку передать данные он не успел.