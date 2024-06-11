Самолет с отказавшим двигателем приземлился на автотрассе под Мурманском

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Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автодороге Кола — Лотта в Мурманской области, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Инцидент произошел 11 июня. На борту в тот момент находилось два человека, никто из них не пострадал.

На автомобильной дороге Кола — Лотта в Мурманской области совершил аварийную посадку самолет, на борту которого находились два члена экипажа. Самолет повреждений не получил, потерпевших нет, — говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства аварийной посадки. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин произошедшего.

Утром 11 июня самолет Воздушно-космических сил России Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии. Экипаж воздушного судна погиб. На место крушения вылетела комиссия ВКС России. По предварительной версии, самолет упал из-за технической неисправности.

Ранее стало известно, что вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима погиб при крушении самолета. Об этом сообщил глава государства Лазарус Чакверу. По его данным, никто из пассажиров воздушного судна не выжил. Политик летел на самолете с девятью сопровождающими. Воздушное судно накануне пропало с радаров после вылета из аэропорта столицы страны — Лилонгве. 11 июня поисково-спасательная бригада нашла его обломки.