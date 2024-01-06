Самолет Москва — Волгоград сел в Самаре из-за непогоды

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Самолет компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Волгоград, приземлился в аэропорту Самары из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения, передает информацию Приволжская транспортная прокуратура. Новое время вылета по этому маршруту запланировано на 10:00 (11:00 по московскому времени).

Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров воздушного судна, летевшего из Москвы в Волгоград. По предварительным данным, 5 января 2024 года около 22.11 (23.11 мск) воздушное судно, следовавшее рейсом SU-1186 по маршруту Москва-Волгоград (авиакомпания «Аэрофлот»), совершило посадку в аэропорту Курумоч по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения, — заявили в ведомстве.

На борту находились 130 пассажиров и члены экипажа. Компания «Аэрофлот» предоставила 44 пассажирам размещение в гостинице. Остальные пассажиры отказались от этого варианта. Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров во время ожидания вылета по маршруту и готова предпринять необходимые меры в случае наличия оснований для реагирования, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в якутском аэропорту Зырянка пассажирский самолет промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и экстренно приземлился на замерзшую реку. На борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа. Обошлось без пострадавших.