Самолет из Петербурга экстренно приземлился в Шереметьево Летевший из Петербурга в Киров самолет Boeing 738 экстренно сел в Шереметьево

Фото: Alejandro MartÃƒÂNez/Keystone Agency/Global Look Press

Следовавший из Санкт-Петербурга в Киров самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб. По их данным, причиной стало снижение параметров давления в гидросистеме воздушного судна.

В аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет Boeing 738 рейсом Петербург — Киров. Причиной посадки стало снижение параметров давления в гидросистеме, — следует из заявления.

Другие подробности на данный момент не сообщаются. Известно, что посадка завершилась без происшествий. Дополнительная информация о новом времени вылета будет озвучена позже.

Ранее стало известно, что в американском городе Орландо, штат Флорида, самолет загорелся на взлетно-посадочной полосе перед взлетом. На борту авиалайнера было примерно 300 пассажиров. Всех экстренно эвакуировали с помощью надувных трапов, о пострадавших и погибших информации не поступало.

До этого также передавалось, что самолет российской авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Санкт-Петербург, подал сигнал бедствия за семь минут до прибытия в пункт назначения. Позже борт благополучно приземлился в аэропорту Пулково.