В Подмосковье посреди трассы приземлился самолет Легкомоторный самолет Piper экстренно сел на подмосковном шоссе в Лыткарино

Фото: Guenter Fischer/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Легкомоторный самолет Piper экстренно приземлился на шоссе в районе подмосковного Лыткарино, передает ТАСС со ссылкой на управление МВД в Подмосковье. По данным ведомства, произошедшее не привело к каким-либо разрушением, никто не пострадал. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. Согласно этому видео, серьезных повреждений самолет не получил.

Около 18:00 мск поступило сообщение об аварийной посадке самолета на Тураевское шоссе под Лыткарино, — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах заявили, что одной из причин экстренной посадки воздушного средства стала поломка двигателя. На борту находились три человека. Воздушное судно базируется на аэродроме Мячково, пояснил собеседник агентства.

Одна из основных причин аварийной посадки — неисправность двигателя самолета, — заявили в органах.

Ранее сообщалось, что у Boeing 767, совершающего рейс из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, в воздухе сработал аварийный надувной трап, из-за чего самолет экстренно вернулся в аэропорт. Никто не пострадал. Уточняется, что на борту находились 176 пассажиров и семь членов экипажа. Людей пересадили на другое воздушное судно, самолет был отправлен на проверку.