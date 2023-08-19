Самодельную бомбу нашли на железной дороге в Мелитополе

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что на железной дороге в Мелитополе было обнаружено самодельное взрывное устройство. Опасную находку уничтожили взрывотехники. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По сведения канала, СВУ было найдено накануне на 1216-м км перегона между станциями Мелитополь и Обильное, вес взрывного устройства составлял около одного килограмма и оно было изготовлено, предположительно на основе пластида.

Baza сообщает, что СВУ уничтожили путем контролируемого взрыва, никто при этом не пострадал, разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в Донецке группа строителей подорвалась на неизвестном боеприпасе у школы. Трое из них погибли, еще трое получили ранения.

На прошлой неделе в поселке Борисовка в Белгородской области в результате взрыва получил ранения мужчина. Глава региона Вячеслав Гладков, сообщил со ссылкой на силовиков, что мужчина пострадал от взрыва боеприпаса и это не связано с прилетом.

Telegram-канал SHOT сообщал, что в Челябинске на железнодорожных путях у аэропорта Баландино неизвестные устроили диверсию, спалив релейные шкафы. По данным канала, на движение поездов это никак не повлияло.