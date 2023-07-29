Посетители зоопарка в Екатеринбурге убили самку павлина Самка павлина погибла из-за действий посетителей зоопарка в Екатеринбурге

Фото: vk.com/zooekb

Самка павлина Монетка умерла в зоопарке Екатеринбурга из-за действий посетителей, сообщила пресс-служба учреждения. Люди кидали в вольер с животными мелкие несъедобные предметы, которые самка павлина проглотила. В результате в желудке у птицы открылось кровотечение, была проведена операция, однако спасти ее не смогли.

В желудке птицы оказались монеты, крышки от банок, проволока, прочий мусор. Операция не помогла. Еще одна самка павлина после операции с аналогичным диагнозом находится в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что животных в зоопарке категорически запрещено пугать, провоцировать и кормить.

За день проходит несколько тысяч посетителей, и если каждый угостит слониху или обезьяну «вкусняшкой», да еще и в обертке из фольги — проблемы неизбежны, — утверждают в пресс-службе.

Ранее посетитель Московского зоопарка попытался залезть в вольер к слону, чтобы прорекламировать бой по правилам ММА. Сотрудники службы безопасности быстро задержали мужчину. Видео его выходки попало в Сеть.