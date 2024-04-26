Избивавшего людей блогера из Ростова-на-Дону задержали SHOT: полиция задержала блогера Шеховцева по подозрению в хулиганстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самбист Богдан Шеховцев, переехавший в Россию с территории Украины и недавно получивший гражданство, был задержан в Ростове-на-Дону после нападения на прохожих, сообщает Telegram-канал SHOT. Как уточнил канал, молодой человек записывал свои преступления на камеру и публиковал видео в интернете.

По информации СМИ, следствие уже начало расследование уголовного дела по статье «Хулиганство». Шеховцеву может грозить до семи лет тюремного заключения. Ему также предъявляются обвинения в принадлежности к группировкам наркоторговцев, для которых он вымогал деньги у должников.

Ранее блогер Владислав Поздняков опубликовал в своем Telegram-канале видеозаписи, сделанные треш-блогером, который называет себя Packol. На них крупного телосложения молодой мужчина вместе с приятелями избивает людей, принимает наркотики и требует у аптекаря продать ему рецептурные препараты. Также Поздняков сообщил, что Шеховцев работает «спортиком» — так называют людей, которых наркоторговцы нанимают для наказания провинившихся курьеров. Также утверждается, что он продавал фальшивые удостоверения государственных служащих, в том числе сотрудников администрации президента России.