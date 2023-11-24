Сальдо: ВСУ предприняли крупнейшую попытку нападения на Крым и Приазовье

Фото: МО Украины

В ночь на 24 ноября ВСУ предприняли одну из крупнейших за все время СВО попыток воздушного нападения на Крым и Приазовье, сообщил в Telegram губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, над территорией региона и Северного Крыма средства ПВО и РЭБ сбили и перехватили десятки беспилотников.

Наши военные специалисты отработали на отлично, защитив мирное небо Крыма и Херсонщины, — написал он.

Военный корреспондент Александр Коц ранее заявил, что у киевского режима практически не остается других возможностей заявить о себе в ходе СВО, кроме использования террористических методов. По его словам, украинское командование пытается нивелировать неудачи на фронте громкими инфоповодами, поэтому прибегает к диверсиям и атакам.

По его словам, убийства гражданских, удары по инфраструктуре, диверсии и теракты происходят с молчаливого согласия мирового сообщества. Западные государства, которые с готовностью подхватывают любые, даже самые абсурдные вбросы о действиях ВС РФ, в случае с реальными преступлениями Киева предпочитают наблюдать со стороны, добавил эксперт.

22 ноября корреспондент ВГТРК Борис Максудов попал под обстрел ВСУ. По данным Минобороны России, по району, где находился журналист, был нанесен удар с беспилотника. Впоследствии Максудов умер от полученных ран.