Сальдо назвал обстрел Херсона провокацией ВСУ с целью обвинить Россию

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Обстрел Херсона, в результате которого погибли мирные жители, вели украинские военные, чтобы обвинить в этом Россию, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, это «отвратительная провокация». Власти Украины, в свою очередь, возлагают ответственность за атаку на Россию. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Это отвратительная провокация с очевидной целью — обвинить Вооруженные силы Российской Федерации. На самом деле характер разрушений ясно показывает, что обстрел велся так называемым блуждающим минометным подразделением с севера и северо-запада города, — написал Сальдо.

Также Сальдо заявил, что украинские военные херсонцев «не только расстреливают и бросают в застенки, подвергают унизительной фильтрации, но и насильно мобилизуют и бросают на убой» в Донбассе.

В течение месяца в Херсонской области были задержаны восемь пособников Вооруженных сил Украины, сообщили представители регионального ГУ МВД. Задержанных подозревают в содействии украинским военным. Отмечается, что действовали они в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков.