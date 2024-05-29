Сайт СДЭК частично возобновил работу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сайт логистического оператора СДЭК частично возобновил работу после технического сбоя. На сайте появилось соответствующее обращение к клиентам.

Наш сайт снова работает, но пока частично. Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций. Спасибо за ваше терпение и понимание, — говорится в сообщении.

Ранее глава комитета по информационной политике Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что сервис доставки грузов СДЭК столкнулся со сбоем в работе из-за хакерской атаки. Хинштейн также подчеркнул необходимость более подробной информации от компании о масштабах утечки данных, предпринятых мерах по защите системы и предоставления результатов внутреннего расследования в Роскомнадзор.

Также стало известно, что Роскомнадзор не получал уведомления об утечке персональных данных от логистического оператора СДЭК. Там напомнили, что компания, допустившая утечку персональных данных, должна уведомить об этом в течение 24 часов после взлома.

Сбой в работе СДЭК случился два дня назад. Третий день клиенты не могут получить и отправить посылки. Сам оператор называл причиной технические проблемы — «сбой в работе вычислительных мощностей». В компании подчеркнули, что не обрабатывают заказы в ручном режиме, чтобы не допустить ошибки.