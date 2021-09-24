«С элементами сознания»: власти подтвердили, что пермский стрелок очнулся

Пресс-служба Минздрава Пермского края в разговоре с NEWS.ru подтвердила, что Тимур Бекмансуров, по данным следствия устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) очнулся. Представители ведомства добавили, что подозреваемый находится в тяжёлом состоянии «с элементами сознания».
Да, [Бекмансуров] пришёл в себя. Не то чтобы пришёл в себя. С элементами сознания сейчас находится в тяжёлом состоянии, — резюмировали в Минздраве.
В пресс-службе также не подтвердили информацию,
Тем временем число пострадавших при стрельбе в Перми
Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек. Ещё десятки человек пострадали, семеро из них были доставлены для лечения в Москву.