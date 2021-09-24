«С элементами сознания»: власти подтвердили, что пермский стрелок очнулся

Пресс-служба Минздрава Пермского края в разговоре с NEWS.ru подтвердила, что Тимур Бекмансуров, по данным следствия устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) очнулся. Представители ведомства добавили, что подозреваемый находится в тяжёлом состоянии «с элементами сознания».

Да, [Бекмансуров] пришёл в себя. Не то чтобы пришёл в себя. С элементами сознания сейчас находится в тяжёлом состоянии, — резюмировали в Минздраве.

В пресс-службе также не подтвердили информацию, опубликованную Telegram-каналом Baza о том, что Бекмансурова перевели в одиночную VIP-палату для лучшего наблюдения пациента и охраны после получения правоохранителями непроверенных данных о том, что к нему может «прорваться кто-нибудь из родственников погибших или пострадавших».

Тем временем число пострадавших при стрельбе в Перми возросло до 47 человек. До этого было известно о 43 пострадавших, однако теперь за медицинской помощью обратились и другие участники произошедшей трагедии.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек. Ещё десятки человек пострадали, семеро из них были доставлены для лечения в Москву.