Ростовские силовики задержали новоиспеченного террориста УФСБ: под Ростовом задержан вступивший в террористическую организацию мужчина

Сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области задержали мужчину, вступившего в террористическую организацию, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. Как уточнили в ведомстве, подозреваемый подтвердил готовность совершить террористический акт, передает ТАСС.

Находясь на территории Ростовской области, мужчина связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней, а также заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов в ее интересах. Подозреваемый задержан, — заявили в ведомстве.

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