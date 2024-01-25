Ростовчанку обвинили в краже золота в пункте выдачи маркетплейса В Ростове-на-Дону задержана подозреваемая в краже золота из пункта выдачи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону задержана 24-летняя местная жительница, подозреваемая в похищении из пункта выдачи товаров маркетплейса золотого украшения стоимостью 700 тысяч рублей, сообщает «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на информацию пресс-службы регионального управления МВД РФ. В полиции уточнили, что покупательница, подменившая товары в пункте выдачи, помещена в СИЗО.

Как пишет издание, инцидент произошел в Ленинском районе Ростова-на-Дону. Представитель маркетплейса обратился в полицию с заявлением, что в ходе проверки на складе была обнаружена пропажа украшения из золота стоимостью 700 тысяч рублей. При расследовании выяснилось, что кражу совершила покупательница, заказавшая два похожих изделия, но одно было из драгоценного металла, а другое — обычная бижутерия. При осмотре товаров в пункте выдачи она незаметно подменила их, оплатив бижутерию, но унеся золото.

В отношении девушки заведено уголовное дело о мошенничестве, она помещена под стражу. В пресс-службе подчеркнули, что сумма причиненного ущерба в 700 тысяч рублей позволяет говорить о тюремном сроке до шести лет, если суд признает ростовчанку виновной.

Ранее в Москве в управлении вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили бесхозный конверт, в котором лежали 300 тысяч рублей. Ведется розыск владельца денег.