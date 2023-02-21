Раскрыты подробности гибели провалившихся под лед детей в Ростове-на-Дону Сторож Гарбузов рассказал, что чуть не утонул в процессе спасения двух провалившихся под лед детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Ростова-на-Дону, который пытался спасти провалившихся под лед детей на реке Мертвый Донец, раскрыл подробности трагедии. Сторож Михаил Гарбузов дежурил на лодочной станции в ту ночь и именно он попытался достать ребят из воды, протянув им весло. В беседе с «КП — Ростов-на-Дону» мужчина уточнил, что в процессе сам чуть не утонул.

Я в ту ночь был на работе. Это было страшно. Спасал детей как своих. Сам чуть не утонул. Очень тяжело и больно. Не дай Бог кому пережить такое, — поделился Гарбузов.

Находясь в воде, дети даже не барахтались, рассказали очевидцы. Они добавили, что сторож бросился спасать их, но понял, что не удержится на льду, и позвал другого дежурившего на лодочной станции. В итоге школьников спасти не удалось.

Издание уточнило, что погибшие любили проводить время вместе. 12-летняя девочка и 10-летний мальчик жили в соседних домах в Советском районе и учились в школах неподалеку. В последний раз их видели на прогулке в районе нового ЖК близ Вертолетного поля.

Следователи Ростова-на-Дону ранее приступили к разбирательству в уголовном деле о гибели двух детей 10 и 12 лет на реке Мертвый Донец. Мальчик и девочка вышли на подтаявший лед водоема и ушли под воду. Очевидцы происшествия тщетно пытались вызволить детей.