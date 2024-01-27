Ростовчане несколько месяцев живут без крыши В Ростове-на-Дону несколько месяцев не ремонтируют разобранную крышу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жильцы многоквартирного дома в Ростове-на-Дону несколько месяцев живут без крыши из-за капремонта, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Местные жители жалуются на регулярные затопления верхних этажей дождем и снегом.

По данным канала, речь идет о доме № 171 на улице Пушкинской. Летом прошлого года там начался капитальный ремонт крыши. Осенью рабочие разобрали часть конструкции, после чего квартиры на верхних этажах стало регулярно заливать водой.

Подрядчик в лице ООО «Трансэнерго» заявил, что в скором времени приведет крышу в надлежащее состояние, однако ситуация не изменилась. Жильцы обращались в управляющую компанию, полицию, прокуратуру, Министерство ЖКХ, а также неоднократно публиковали материалы в Telegram-канале губернатора, но не смогли добиться результата.

Ремонт должен был закончиться в конце 2023 года. В фонде капитального ремонта заявляют, что ситуация возникла из-за действий недобросовестного подрядчика и обещают вскоре решить проблему. При этом восстановительные работы до сих пор начаты не были.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали 24-летнюю местную жительницу, подозреваемую в похищении из пункта выдачи товаров маркетплейса золотого украшения стоимостью 700 тысяч рублей. В полиции уточнили, что покупательница, подменившая товары в пункте выдачи, помещена в СИЗО.